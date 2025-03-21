Участники «Активного долголетия» поставили спектакль на английском языке

Участники клуба «Активное долголетие» в Ленинском округе изучают английский язык на занятиях. Недавно они приняли участие в областном фестивале «English theatre» и специально для этого подготовили два спектакля.

Уроки английского языка проводит преподаватель-волонтер, автор собственных книг и бывший учитель Юрий Богомолов.

«Наблюдая за учениками, я вижу, как у них светятся глаза. Многие из них ранее изучали немецкий и французский языки. Здесь же мы начали обучение с нуля, и со временем стало ясно, что наиболее эффективный способ освоения иностранного языка — это прослушивание аудиокниг», — рассказал преподаватель «Литературного клуба английского языка» Юрий Богомолов.

На уроках участники «Активного долголетия» изучают грамматику, расширяют словарный запас и слушают аудиозаписи. Акцент делают на разговорной практике, чтобы пенсионеры смогли применить английский язык в повседневной жизни. Занятия проходят на базе социального центра «Домодедовский» уже два года. Пенсионеры посещают уроки дважды в неделю в Видном и в поселке Развилка. Самому возрастному участнику исполнилось 77 лет.

«Мы пришли с низким уровнем знания английского языка, но благодаря учебе значительно подняли свои знания. Мы стараемся, поддерживаем друг друга, советуем и исправляем ошибки. На наших занятиях всегда царит теплая и добрая атмосфера, что способствует повышению нашего уровня английского языка», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Мария Ледова.

Пенсионеры «Активного долголетия» поучаствовали в областном фестивале «English theatre», где с успехом представили две постановки на английском языке «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу и «Кентервильское приведение» по произведению Оскара Уайльда. Им вручили дипломы, а преподавателю — благодарственное письма за подготовку учеников к мероприятию.