Участники «Активного долголетия» посетили выставку картин на шелке в Дзержинском

Участники проекта «Активное долголетие» из Лотошино 27 ноября побывали на экскурсии в Культурно-эстетическом центре города Дзержинский, расположенного в городском округе Люберцы. Гостям была представлена выставка картин на шелке, созданных участниками народного коллектива «Студия батика „Шелковый ветер“.

Многие из посетителей выразили восхищение работами местных мастериц и даже проявили интерес к приобретению некоторых изделий.

После просмотра выставки экскурсовод познакомил участников с экспозициями других залов центра, включая историю Николо-Угрешского монастыря, основанного в 1380 году. Гостям был представлен макет монастыря, который считается жемчужиной Угрешской земли.

В завершение своего визита участники клуба «Активное долголетие» посетили сам Николо-Угрешский монастырь, что стало яркой точкой в их культурной программе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.