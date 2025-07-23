Участники «Активного долголетия» посетили с экскурсией предприятие Подольска

Кабельный завод «СПКБ Техно» в Подольске в рамках проекта «Притягательный завод» провел первую экскурсию для 15 участников клуба «Активное долголетие». Предприятие давно специализируется на промышленном туризме, но раньше в основном принимало школьников и семейные группы.

Долголетам продемонстрировали гигантский калейдоскоп, огнестойкий кабель, газоразрядную лампу Тесла с плазменными молниями, лампочки, которые зажигаются, стоит только к ним прикоснуться.

Участников экскурсии покатали на легендарном багги, который исколесил пол страны, показали коллекцию ретроавтомобилей, маленький дрон на гусеничном ходу, настоящий метеорит, который привезли для чистки, и старинные скульптуры, восстановленные на заводе. Провели мастер-класс по гальванике, объяснили, как именно делается кабель.

Все интересные локации разработали сотрудники завода, они же и проводят экскурсии.

Следующее мероприятие планируется в сентябре для школьников.