Участники «Активного долголетия» посетили лекцию об истории Подольска

Познавательная программа позволила участникам по-новому взглянуть на знакомую улицу — через призму веков и исторических событий. Они узнали, как главная транспортная артерия округа формировала облик современного Подольска и влияла на его развитие.

Лариса Орлова рассказала, что история текла по этой дороге веками. Проложенная еще при Дмитрии Донском как путь в Золотую Орду, со временем она подарила Подольску статус купеческого и промышленного города. Во вторую половину XIX века Подольск стал центром промышленного капитала: моментально выросла добыча известняка, начал работу цементный завод, а позже компания «Зингер» выбрала это место для строительства своего легендарного производства. Именно эти предприятия определили экономическое развитие города на десятилетия вперед.