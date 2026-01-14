Участники «Активного долголетия» посетили Богородский округ

Участники проекта «Активное долголетие» открыли для себя Богородский округ с новой стороны. Их первая экскурсия в наступившем году прошла по знаковым культурным и духовным местам родного города.

Программа первого путешествия этого года была насыщенной. Гости побывали в Ногинском музейно-выставочном центре, на Почтовой станции «Богородск» и в Богоявленском соборе. Особый интерес вызвала музейная экспозиция, посвященная Патриарху Московскому и всея Руси Пимену.

«Такие поездки помогают взглянуть на знакомые места иначе. Это не просто новые знания, а живая связь с прошлым, которое формирует наше настоящее», — отметили участники.

Завершилась экскурсия в сувенирном магазине «Богородский пряник». Здесь туристы смогли продегустировать местные пряники с горячим чаем и выбрать памятные подарки для близких.