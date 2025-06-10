Участники «Активного долголетия» передали вязаные вещи детям с ОВЗ в Можайске

В гости к воспитанникам семейного центра в Можайске приехали участники клуба «Активное долголетие». Они подарили ребятам авторские вещи, сделанные своими руками.

Детям передали шарфы, варежки, носки и другие уютные вещи. Пенсионеры из клуба не в первый раз проводят такую акцию.

Помогли приобрести пряжу для вязаных изделий муниципальные депутаты, члены фракции партии «Единая Россия». Ранее подобные посылки пенсионеры отправляли в составе гуманитарного груза в зону СВО.

«Самый ценный подарок — это тот, что сделан своими руками. В него вложена вся любовь сердца, души, частичка теплоты и заботы. Наши добрые волшебники и мастерицы своего дела связали детские вещи. С большим удовольствием малыши будут носить авторские вязаные вещи и вспоминать их добрым словом», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Дроздова.