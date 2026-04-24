Участники «Активного долголетия» оценили результаты народной программы в Лобне

Участники федеральной программы «Активное долголетие» — люди не только творческие и мобильные, но и социально ответственные. Многие из них принимали участие в сборе наказов для Народной программы «Единой России» пять лет назад и сейчас могут оценить результаты проделанной работы.

Люди старшего поколения редко бывают равнодушными к будущему своей страны. И выборы для них — это далеко не формальная процедура, а возможность внести свой вклад в формирование власти, которая во многом определяет вектор преобразований в обществе.

«Много сделано по облагораживанию территории. На Поляне очень много сделано. Во-первых, сделали вот парк нам, сквер. Сделали хорошие тротуары, ограждения, школу преобразовали. Многое сделано. Будем надеяться, что в конце концов по максимуму удовлетворят наши желания», — отметила участница «Активного долголетия» Алла Терняева.

«Единая Россия» регулярно отчитывается перед избирателями о выполнении Народной программы, с которой победила на выборах в 2021 году. Это принципиальная позиция, менять которую никто не собирается — люди должны знать, как решаются поставленные ими вопросы.

«В 2021 году партия собрала более 780 тысяч наказов жителей, которые сейчас исполнены на 93 процента. Сейчас мы собираем новые наказы, потому что только жители знают, что им действительно нужно и необходимо. Данные наказы собираются, формируются в Народную программу, Народная программа синхронизируется с государственной программой. И потом мы видим, как у нас городе новый бассейн, который мы ждали 20 лет, отремонтированные школы, новые парки, скверы», — подчеркнула депутат окружного совета Оксана Букина.

В «Активном долголетии», как правило, занимаются группами — будь то спортивная секция, кружок плетения бисером или вокальная студия. Передать наказы тоже решили коллективно, предварительно обсудив с коллегами свои предложения.

Пункты приема наказов работают во всех муниципальных отделениях партии. Сбор идет в общественных приемных и организациях. Кроме того, можно оставить свои предложения на сайте естьрезультат.рф, а также по телефону горячей линии.