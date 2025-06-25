Участники «Активного долголетия» открыли выставку своих картин в Химках

Выставку художественного искусства «Путь к мастерству» открыли в Химках. Свои работы в экспозиции представили участники клуба «Активное долголетие».

Любители изобразительного искусства старшего поколения представили 16 пейзажей.

«Мы надеемся, что этой выставкой сможем привлечь в художественную мастерскую химчан серебряного возраста. Ведь, понимать искусство — самая большая ценность, которой обладает человек», — отметила художница, участница клуба «Активное долголетие» Марина Троицкая.

Организовать выставку помог Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Химкинский».

«Участники проекта „Активное долголетие“ находят здесь единомышленников, а также обмениваются опытом с коллегами-мастерами. Занятия живописью проводят профессиональные художники, которые учат работать со светом, тенью, композицией и пропорциями», — прокомментировала заведующая отделением активного долголетия Социального центра «Химкинский» Ольга Шляхтина.

Посетить выставку до 31 июля сможет каждый желающий. Экспозиция открыта в клубе «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, строение № 24. Вход свободный.