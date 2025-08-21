Участники «Активного долголетия» начали играть в бейсбол в Балашихе

В Балашихе на стадионе «Труд» участницы программы «Активное долголетие» открыли для себя новый вид спорта — бейсбол. Первая тренировка прошла под руководством опытного тренера Юрия Бакалец Акоста, который познакомил женщин с основами этой динамичной игры.

Тренировка включала разминку, упражнения на растяжку, отработку меткости, броски и технику отбивания мяча в поле. Команда «Вишни» провела для новичков мастер-класс, подробно рассказав о правилах бейсбола, его технике и особенностях.

Особенно впечатляющей стала история 87-летней Антонины Ивановны, участницы программы «Активное долголетие». Для нее эта тренировка стала первым знакомством с бейсболом, и первый же удар по мячу вдохновил ее на новую цель — совершенствовать свои навыки в этом виде спорта.

«Я никогда не думала, что в моем возрасте начну играть в бейсбол! Это невероятное ощущение — открывать что-то новое», — поделилась Антонина Ивановна.

Программа «Активное долголетие» в очередной раз доказывает, что насыщенная и активная жизнь доступна в любом возрасте. Проект объединяет людей старшего поколения, предлагая им разнообразные спортивные, творческие и культурные мероприятия, а также экскурсии. Участие в таких событиях не только поддерживает физическую форму, но и помогает находить новых друзей, вдохновляться и радоваться жизни.

Все желающие могут присоединиться к программе «Активное долголетие» и принять участие в занятиях, мастер-классах и экскурсиях. Для записи и получения дополнительной информации звоните по телефонам: 8 (495) 523-81-55 или 8 (495) 522-44-37.