Участники «Активного долголетия» из Жуковского посетили Егорьевск

Участники программы «Активное долголетие» в Жуковском посетили Егорьевск. Для них организовали экскурсии в историко-художественном музее», Свято-Троицком женском монастыре и храме Александра Невского, а также прогулку по парку «200 лет Егорьевску».

Егорьевск основали в 1462 году. Его достопримечательности посетили 15 человек из Жуковского.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он отметил, что к проекту присоединились 335 тысяч человек, из них самому старшему исполнилось 97 лет. Занятия посещают 900 супружеских пар, 13 познакомились на проекте и узаконили отношения.

«Для наших пенсионеров мы постарались создать интересную программу, в которую вошла 31 активность. Самые популярные — физкультура, творчество, танцы, бассейн, пение, дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба. Проводим и экскурсии — 75 маршрутов и 120 объектов культуры, среди которых Главный Храм Вооруженных сил России, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Ново-Иерусалимский монастырь и другие», — сказал Андрей Воробьев.

Все занятия проводят бесплатно, а участниками могут стать женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет.

Жители Жуковского должны записаться в клуб через мобильное приложение «Соцуслуги» или телефону: 8 (498) 484-84-78. Также есть возможность прийти в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский», который располагается в доме № 12А на улице Фрунзе в Жуковском.

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