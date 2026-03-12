Участники «Активного долголетия» из Щелкова посетили экскурсию по Электростали

Участники проекта «Активное долголетие» из Щелкова совершили туристическую поездку, раскрыв для себя многогранную историю города Электростали. Эта экскурсия стала не просто знакомством с достопримечательностями, но и погружением в индустриальное прошлое и высокотехнологичное настоящее.

Путешествие началось с прогулки по Вознесенской аллее, ставшей зеленым оазисом в черте города. Затем группа посетила Храм Вознесения Господня.

«Здесь, в атмосфере тишины и духовного спокойствия, гости имели возможность прикоснуться к православным традициям и архитектурному богатству Электростали. Настоящим культурным открытием стала экскурсия по выставке „О, если б могла сказать в звуке…“ в Музейно-выставочном центре. Ведущую роль в этом погружении в мир прекрасного сыграла талантливый мастер декоративно-прикладного искусства Марина Матвеева. Она не только познакомила щелковских пенсионеров с уникальными экспонатами, но и сумела донести до них художественные особенности каждой работы, их историю и глубинный смысл, вдохновив гостей на собственное творчество», — сообщили организаторы.

Кульминацией программы и самым запоминающимся пунктом стало посещение старейшего машиностроительного завода, который сегодня является частью государственной корпорации «Росатом». Это предприятие с более чем столетней историей. Основанное еще в дореволюционное время как завод по производству артиллерийских снарядов, оно совершило колоссальный технологический скачок. В середине XX века предприятие переориентировалось, став одним из мировых лидеров по производству ядерного топлива для атомных электростанций, как российских, так и зарубежных, а также для исследовательских и транспортных реакторов.