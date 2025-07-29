Участники «Активного долголетия» из Раменского посетили Гжель

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Раменского округа отправились на экскурсию в Гжель. Сорок долголетов посмотрели основные достопримечательности.

Поездка была максимально комфортной, поделились участники экскурсии. Для них заказали комфортабельный автобус с кондиционером, в обязательном порядке также раздавали питьевую воду.

Хорошее настроение подарила сама программа мероприятия, поделились экскурсанты. Они своими глазами увидели родину изящной посуды с ярко-синими узорами. Гжельский промысел, кстати, один из самых старых в России, ему почти 800 лет.

Чтобы стать участником губернаторской программы «Активное долголетие», можно обратиться по адресу: улица Десантная, 11 в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.