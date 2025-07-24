Участники «Активного долголетия» из Подольска побывали на водной экскурсии

Порядка 70 участников клуба «Активное долголетие» из Подольска приняли участие в прогулке на теплоходе в Москве. Экскурсия началась от причала в Коломенском, затем все вышли в «Зарядье», прошлись от Красной площади до сада Эрмитаж.

В общей сложности каждый прошел не менее 17 тысяч шагов.

«Занятия спортом позволяют держать себя в форме, улучшают физическое состояние. Каждое лето наш тренер Владимир Васильев устраивает для нас такой своеобразный поход. Многие берут с собой внуков», — рассказала участница клуба «Активное долголетие» Наталья Спорыхина.

Ранее подольских долголетов научили основам финансовой безопасности. Представители кредитной организации провели лекцию и рассказали, как ориентироваться в цифровом мире, избегать цифровое мошенничество, что такое кешбэк и как его получать, познакомили с платежными услугами.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Клуб «Активное долголетие» в Подольске находится на улице Клемента Готвальда, 4, в спортивном комплексе «Труд».