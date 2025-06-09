Участники «Активного долголетия» из Одинцова освоили телемедицину

Практический семинар «Телемедицинские консультации: Применение» прошел в Одинцовском клубе «Активное долголетие». Мероприятие стало полезным для тех, кто хочет заботиться о своем здоровье, не выходя из дома.

Участники под чутким руководством эксперта научились, как записаться на видеоприем к врачу через специальную онлайн-платформу. Кроме того, освоили, как правильно загружать медицинские документы, передавать анализы и получать обратную связь от специалистов.

Особое внимание уделили тому, когда можно обойтись дистанционной консультацией, а в каких случаях очный прием специалиста точно понадобится.

Присутствующим напомнили и правила безопасности — цифровую гигиену: как распознать мошенников, защитить свои данные и не попасть в ловушку преступников.

Практика — лучший учитель, поэтому «долголеты» разбирали на примере реальные жизненные ситуации: от замены талонов до консультаций с узкими специалистами.