Участники «Активного долголетия» из Ногинска посетили музей в Котельниках

Экскурсию в музей редких музыкальных инструментов провели для членов клуба «Активное долголетие» из Ногинска. В Котельники приехали 17 человек, самому старшему из которых 75 лет.

Директор Детской школы искусств имени Валентина Андреева Павел Исаев и педагог отделения народных инструментов Андрей Секерин рассказали гостям из Богородского округа об истории создания музея. Долголеты увидели множество редких музыкальных инструментов, которые в нем хранятся.

Большую часть экспонатов передал в дар школе музыкант Александр Захаров, солист оркестра русского народного хора имени Пятницкого.

Особый восторг посетителей музея вызвали живые музыкальные иллюстрации.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьев а существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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