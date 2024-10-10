Участники «Активного долголетия» из Ногинска и Каширы посетили Воскресенск

Участники клуба «Активное долголетие» из Богородского округа и Каширы посетили парк усадьбы Кривякино в Воскресенске. Экскурсию провели в рамках губернаторской программы.

Гостям рассказали про владельцев усадьбы Кривякино, события, которые происходили на ее территории, и недавнее преображение.

Участники прогулялись по территории и насладились красотой парка. Экскурсии в усадьбе пользуются спросом среди жителей старшего поколения. Здесь они получают заряд эмоций и позитива, а это, пожалуй, — главный секрет долголетия.

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