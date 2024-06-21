Участники «Активного долголетия» из Мытищ освоили занятия на хэндбайках

Прошла встреча заместителя главы Мытищ Ольги Сидоркиной и начальника управления по физической культуре и спорту Дмитрия Германа с участниками проекта «Активное долголетие», где обсуждались перспективы занятий хэндбайком. Общение состоялось на стадионе имени Дмитрия Аленичева.

В настоящее время в наличии только семь хэндбайков, поэтому не все желающие могут приступить к занятиям. Власти приняли решение увеличить количество велосипедов.

«У нас есть еще 15 спортивных хэндбайков, которые мы планируем переделать в упрощенный вариант», — отметил председатель Фонда помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни» Алексей Савлуков.

На встрече также обсудили вопрос увеличения количества занятий и предоставления инструктора. На данный момент участники проекта «Активное долголетие» могут заниматься каждый четверг с 9:00 до 10:00 на стадионе имени Дмитрия Аленичева. Занятия доступны по предварительной записи.

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