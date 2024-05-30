Участники «Активного долголетия» из Лобни связали вещи для новорожденных

Московский перинатальный центр обратился к участницам кружка «Лобненские петельки» с просьбой о помощи в изготовлении пинеток и комплектов для новорожденных. Вязаные изделия необходимы для младенцев, которые появляются на свет преждевременно и помещаются в специальные инкубаторы.

Вещи для малышей мастерицы вяжут из специальной пряжи, которая не вызывает раздражения на коже новорожденного. Из нее участницы «Лобненских петелек» создают пледы размером 40 на 40 см, шапочки и носочки.

К помощи перинатальному центру могут присоединиться все желающие участники клуба «Активное долголетие». Занятия кружка вязания «Лобненские петельки» проходят:

• Понедельники и пятницы с 14:00 до конца дня на Букинском шоссе, 14 в офисе Совета Пенсионеров

• В другие будние дни с 12:00 до 14:00 на улице Молодежная, 4 в офисе «Активное долголетие»

Рукодельницы уже изготовили более 50 комплектов для новорожденных и планируют продолжать свою благотворительную деятельность.

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