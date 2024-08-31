Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили усадьбу Горенки в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Долголеты из Лобни посетили усадьбу Горенки в Балашихе. Это один из самых больших особняков в Подмосковье, который принадлежал семье графов Разумовских во второй половине XVIII — начале XIX веков.

Усадьба расположена у истока Мазуринского озера на левом берегу Горенок. Она находится с южной стороны шоссе Энтузиастов. Здесь был простроен каскад из семи прудов с островами и мостиками.

Участники проекта «Активное долголетие» из Лобни прогулялись по территории особняка и услышали рассказ об истории этого места и его достопримечательностях.

Напомним, цель проекта «Активное долголетие» — разнообразить жизнь людей старшего поколения. Присоединиться к нему могут женщины от 55 лет и мужчины от 60. Информация доступна по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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