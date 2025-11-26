Участники «Активного долголетия» из Коломны посетили музей в Подольске

Активисты губернаторского проекта «Активное долголетие» из Коломны посетили музей-заповедник «Подолье». Им рассказали об истории Подольска, археологических раскопках, купеческих династиях и гостившей здесь семье Ульяновых.

Экскурсовод музея Людмила Исаева поделилась историей достижений известных купеческих династий Толкушевых, Аллилуевых, Молчановых, Щекиных и других. Все они внесли немалый вклад в развитие и становление родного края.

Например, подольский купец Сергей Холостов и его брат Михаил занимались выделкой кожи — сначала на заводе на берегу Пахры, затем купили большую фабрику в Подольском уезде недалеко от станции Гривно при селе Сертякино.

Продолжилось мероприятие в усадьбе учительницы Кедровой, где гости узнали о жизни семьи Ульяновых в Подольске в конце XIX начале XX веков.

Завершилась экскурсия прогулкой по осенним аллеям заповедника и фотосессией.