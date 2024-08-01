Участники «Активного долголетия» из Химок побывали на экскурсии в Талдоме

Экскурсионную поездку в Талдом провели для участников клуба «Активное долголетие» из Химок. Пенсионеры посетили музей и познакомились с творчеством русских писателей.

Химкинские пенсионеры осмотрели достопримечательности Талдома. Депутат городского округа Валентин Герасимов рассказал, что они посетили городской историко-литературный музей, где узнали о жизни и творчестве многих поэтов и писателей. Поездка прошла в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

«Наши пенсионеры действительно очень активные и с удовольствием участвуют в таких событиях. Все мероприятия в рамках проекта доступны для жителей Химок совершенно бесплатно», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, клуб «Активное долголетие» в Химках работает по адресу: улица Кирова, строение 24. Телефоны для справок: +7 (495) 572-65-14 и +7 (495) 572-25-33. Там открыты кабинет психологической разгрузки и вакцинации, кафе, кинозал, музыкальная гостиная, гимнастический зал и учебный класс.

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