Участники «Активного долголетия» из Балашихи связали носочки для новорожденных

В День семьи, любви и верности Балашихинский родильный дом наполнился теплом и заботой. Волонтеры программы «Активное долголетие» передали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей душевный подарок — уютные носочки, связанные вручную.

Эти маленькие шедевры ручной работы вручили мамам, чьи малыши требуют особого внимания, чтобы поддержать их в непростой период. Медики роддома поздравили всех женщин с праздником, особо отметив стойкость и любовь мам, чьи дети находятся под наблюдением в отделении патологии.

С 2016 года в Балашихинском роддоме приняли свыше 20 тысяч родов, и каждый год здесь появляется на свет около 2,5 тысячи малышей. Число новых жителей города продолжает расти, а роддом остается надежной опорой для семей. На его базе также работает Центр поддержки грудного вскармливания, где мамы из любого уголка могут получить бесплатные консультации и помощь по уходу за младенцами.