Участниками смены «Растим патриотов России!» стали 50 подмосковных школьников

Тематическая смена «Растим патриотов России!» объединила 750 участников «Движения Первых» Московской области. Она прошла с 6 по 11 июля на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», сообщила пресс-служба Министерства образования региона.

В рамках смены школьники изучали дисциплины начальной военной подготовки, развивали навыки командной работы и лидерские качества. В программу также включили уроки оказания первой помощи, занятия по РХБЗ, огневой подготовке, робототехнике, военной топографии, тактической подготовке, воздушно-десантной подготовке, радиосвязи и автоподготовке.

Дети также стали участниками проектов «Встреча с Героем» и «Классные встречи», образовательных лекций и конкурса талантов.

За летний сезон в центре планируют провести пять смен с общим охватом более 4000 участников. Участники «Движения Первых» Московской области участвуют в сменах «Авангарда» второй год подряд, добавили в пресс-службе ведомства.