Участникам СВО из Подмосковья напомнили о бесплатном уходе на дому

Нуждающиеся в помощи бойцы СВО могут получить бесплатный долговременный уход на дому. Специалисты соцподдержки помогают военнослужащим в быту и наблюдают за здоровьем подопечного.

Система долговременного ухода позволяет пожилым людям и инвалидам получать уход в привычной обстановке дома. Программа включает помощь в быту, социальную и психологическую поддержку, а также наблюдение за здоровьем. Сейчас такая услуга доступна в пилотных территориях, это Воскресенск, Егорьевск, Мытищи, Долгопрудный, Лобня, Кашира, Орехово-Зуево и Ступино.

«В нашем регионе пилотный проект системы долговременного ухода запущен два года назад. Помощь в рамках программы уже получили больше 1500 пожилых людей и инвалидов, в том числе более 20 участников СВО. Эта программа является одной из мер комплексной поддержки бойцов», — рассказал глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Для определения нуждаемости бойца в помощи к нему домой выезжают специалисты министерства. Они разъясняют условия получения помощи и оценивают их потребности в поддержке.

Подать заявление на помощь можно по ссылке.