Участникам экологических игр в Подмосковье дали новое задание

В Подмосковье продолжаются экологические игры, в которых может поучаствовать каждый желающий и заработать баллы. На этой неделе, с 4 по 10 августа, участникам предлагают выполнить новое задание.

Согласно требованиям, участникам необходимо найти на карте в мобильном приложении «Уберу» пункт приема пластика, сдать туда отходы, сделать фото на фоне пункта, подтверждающее сдачу, и селфи с поднятым вверх большим пальцем.

Затем нужно отправить эти фотографии через кнопку «прислать фото» в приложении, указав e-mail, использованный при регистрации. За выполнение задания участники получают экойны — чем их больше, тем выше шансы выиграть призы в финале. Экологические игры продлятся до 21 сентября, и присоединиться к ним можно в любой момент на официальном сайте.