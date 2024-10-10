Литературный час провели для участников «Активного долголетия» в Воскресенске

Литературный час о творчестве писателя ХХ века Бориса Пильняка прошел в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. В нем приняли участие пенсионеры клуба «Активное долголетие» в Воскресенске.

Участникам губернаторской программы «Активное долголетие», клуба «Позитив+» и проекта «Третий возраст» провели литературный час «Мне выпала горькая слава», посвященный 130-летию со дня рождения Бориса Пильняка. Они узнали, что творчество писателя вызывало жаркие споры: один считали его революционером, а другие — эмигрантом и врагом.

Борис Пильняк интересен тем, что начало литературной деятельности он связывает с Воскресенском.

«Началом моей литературной карьеры я считаю лето 1915 года, когда я написал сразу пять рассказов…», — вспоминал он, подписывая рассказы, — «Кривякино, май, июль 1915».

Гости услышали рассказы о непростой судьбе, отрывки из произведений, увидели личные фотографии, исторические материалы и книги.

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