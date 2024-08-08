Участника СВО из Воскресенска наградили медалью «За храбрость»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил госнаграды участникам специальной военной операции из Подмосковья. Среди награжденных оказался военнослужащий из Воскресенска, полковник с позывным «Федорович».

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин сообщил, что Юрий Федорович истинный патриот своей страны, который много сделал для ее процветания. На протяжении многих лет возглавлял Воскресенское отделение «Боевого братства», уделяя большое внимание патриотическому воспитанию молодежи и поддержке ветеранов боевых действий.

В зоне СВО полковник «Федорович» руководил работой расчетов, выявляющих объекты противника. Благодаря его усилиям был обнаружен пункт временной дислокации врага, после чего по нему нанесли точный ракетный удар. За проявленную храбрость он награжден медалью «За храбрость» I степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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