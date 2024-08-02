Участника СВО из Серпухова посмертно наградили орденом Мужества

Максима Кулебакина из Серпухова посмертно наградили орденом Мужества. Он отправился в зону специальной операции добровольцем, служил в отрядах БАРС-13 и БАРС-24.

Боец СВО из Серпухова Максим Кулебакин учился в школе № 4, был активным участником патриотических мероприятий, занимался плаванием. Он обучался в Российской экономической Академии имени Плеханова и работал ведущим экономистом в страховой компании, а также был судьей на соревнованиях по боксу.

На СВО Максим ушел добровольцем в 2022 году и служил под позывным «Гугл» в отряде БАРС-13 под городом Изюмом, потом в отряде БАРС-24 в казачьем батальоне «Терек». Был дважды ранен.

Контракт с Министерством обороны страны Максим заключил в июле 2023 года. После участвовал в боях под городом Кременная. Он получил звание младшего сержанта и стал командиром минометного взвода.

Максим Кулебакин погиб 14 февраля этого года от осколочных ранений. За мужество и героизм, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, его посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Временно исполняющий обязанности военного комиссара городских округов Серпухов, Пущино и Протвино Роман Кузьмин передал награду маме Максима, Людмиле Геннадьевне. У нашего бойца осталась супруга Василина и две дочки — Майя и Кира. Мы никогда не забудем имена героев, которые ценой собственной жизни отстаивали честь нашей страны. Бойцы — пример для молодежи и гордость Серпухова», — сказал глава городского округа Сергей Никитенко.

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