Участника СВО из Павловского Посада наградили медалью «За отвагу»

Участника специальной военной операции из Павловского Посада Александра Халдина наградили медалью «За отвагу». Он служит в мотострелковом батальоне, который выполнил боевую задачу под Суджей в Курской области.

Александр Халдин принимает участие в Специальной военной операции с 2022 года. Он отправился на фронт в первые дни мобилизации.

Александра и его сослуживцев наградили медалью за героизм, мужество и отвагу. Батальон отправили на удержание противника под Суджей. Бойцы сражались до последнего и не дали врагу пройти вглубь России. С поля боя вернулись не все, но участники СВО бились до тех пор, пока не выполнили задачу.

Отметим, телеведущий Владимир Соловьев снял фильм про этот мотострелковый батальон «132 неделя СВО». Отрывок показали в эфире федерального канала «Россия 1».

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