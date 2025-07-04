Участника организованной группы телефонных мошенников задержали в Кашире

В Кашире задержали 22-летнего участника мошеннической схемы. В начале 2025 года он и его сообщники, последовательно представляясь сотрудниками различных ведомств, обманным путем похитили у 58-летней местной жительницы крупную сумму.

Аферисты действовали по отработанной схеме: сначала выманили у потерпевшей код доступа якобы для записи на замену электросчетчиков, а затем сообщили о якобы произошедшем взломе ее аккаунта на сайте госуслуг.

Под этим предлогом они убедили женщину перевести все сбережения на «безопасные» счета, а потом заставили оформить кредиты и займы, а средства перечислить, как позже выяснилось, мошенникам.

В результате преступных действий пенсионерка лишилась почти трех миллионов рублей.

В ходе расследования оперативникам удалось выявить одного из участников схемы — 22-летнего мужчину, который получал комиссию за перевод и обналичивание похищенных средств.

Его задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о мшенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Остальных членов группы ищут.

Специалисты рекомендуют проявлять особую бдительность при общении с незнакомцами по телефону и никогда не сообщать посторонним лицам персональные данные и коды из сообщений. В случае подозрительных звонков следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.