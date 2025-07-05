Участника марафона «Марш к Победе. От Москвы до Бреста» встретили в Можайске

Исполнительный директор Межрегионального общественного движения «Кузница здоровья» Анатолий Абалихин продолжает свой путь в рамках всероссийской пешей эстафеты, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и популяризации здорового образа жизни. Сегодня он побывал в Можайском округе.

«Мы хотим показать, как важно чтить память павших героев. В каждом населенном пункте моего маршрута я прохожу по местам боевой славы, памятникам. Здорово, что ко мне присоединяются активисты и спортсмены!» — сообщил Анатолий Абалихин.

Эстафету приняла представительница движения Яна Деревнина.

«Для меня большая честь нести фляжку и участвовать в марафоне. Это не только возможность отдать дань памяти нашим героям, но и поддержать идею здорового образа жизни», — отметила она.

Отметим, пеший оздоровительный марафон завершится 28 июля в Республике Беларусь, в День освобождения Брестской крепости, и установит новый рекорд России как самая длинная пешая эстафета.