Участник ВОВ Александр Курпанов провел урок мужества для школьников Ногинска

Обучающиеся казачьего класса Центра образования № 21 Богородского округа, в рамках «Урока мужества», встретились с генерал-майором Александром Дмитриевичем Курлановым, участником Великой Отечественной войны, доктором технических наук, лауреатом Государственной премии, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, действительным членом Академии военных наук и Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. Отрадно, что Александр Дмитриевич и сегодня в строю. Интересуется новостями, ведёт общественную работу, общается с молодёжью. Для ребят эта уникальная возможность узнать об истории своей страны от непосредственного участника великих исторических событий.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Дмитриевич Курланов родился 1 августа 1924 года в городе Ярополец Волоколамского района Московской области. Окончил 5-ю Московскую специальную артиллерийскую школу в 1943 году. Воевал на Западном фронте. прошёл путь от офицера-испытателя полигона Капустин Яр до начальника управления 45 ЦНИИ Центрального научно- исследовательского института Минобороны СССР, председателя научно-технического комитета главного управления космических средств космических войск.

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».