Участник Великой Отечественной войны в Можайске отметил 91-летие

Николай Алексеевич родился 29 октября 1934 года. Он оказался в оккупированном селе Фомино Городище, где столкнулся с голодом и едва не был расстрелян фашистом за кусок еды. Летом 1942 года Николай избежал угона в Германию, а во время освобождения населенного пункта получил ранение в ногу.

Несмотря на инвалидность, Николай Алексеевич с 12 лет работал в колхозе. После войны освоил профессию механизатора, отслужил в морской пехоте и много лет проработал водителем.

Семья Карцевых переехала в Можайск в 1970-х годах. Николай Алексеевич более 25 лет прослужил шофером в ПМК-285, где стал ударником коммунистического труда. Сегодня он воспитывает трое внуков и четверо правнуков.

«От всей души желаем Николаю Алексеевичу крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы близких! Ваш подвиг и ваша трудовая доблесть — это пример для всех нас», — отметила заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова.