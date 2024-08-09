Участник СВО заключил брак в ЗАГСе Подольска

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольском городском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония бракосочетания участника специальной военной операции Дмитрия Сотникова и его возлюбленной Елены. Молодожены стали супругами после четырех лет совместной жизни.

На свадебной церемонии присутствовали друзья, коллеги и члены семьи, которые поздравили молодоженов с этим значимым событием и пожелали им долгой и счастливой семейной жизни.

«Раньше из-за службы не было возможности расписаться, и вот сейчас, когда я вышел на законный отдых, мы решили все-таки пойти на этот ответственный шаг», — поделился Дмитрий.

Согласно новому законодательству, вступившему в силу весной 2023 года, участники специальной военной операции имеют возможность заключить брак в течение одного дня, что стало важным облегчением для многих военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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