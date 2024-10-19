Участник СВО встретился с молодежью Богородского округа

Участник специальной военной операции с позывным «Байконур» встретился с молодежью Богородского округа. Такие мероприятия в формате «Диалоги с героями» проходят регулярно в центре «Промолодежь».

Боец с позывным «Байконур» рассказал о себе, о военных буднях, о трудностях и риске, с которыми участники СВО сталкиваются ежеминутно. Гость также рассказал о мужестве и героизме сослуживцев, о подвигах российских военнослужащих. Военнослужащий — сертифицированный специалист по тактической медицине. Когда началась СВО, отправился выполнять боевые задачи в составе группы эвакуации.

Ребятам из Богородского округа выпала уникальная возможность пообщаться с участником СВО в центре «Промолодежь». Встреча проходила в формате живой беседы.

Встреча оставила у ребят яркое впечатление. Это был не просто разговор поколений, а возможность узнать историю от человека — непосредственного участника исторических событий России. Встреча прошла в рамках проекта «Диалоги с героями».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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