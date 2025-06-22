Участник СВО в Серпухове провел урок мужества для волонтеров

В Едином центре поддержки участников СВО в Серпухове прошел урок мужества для воспитанников Центра помощи семье «Маяк» и волонтеров Центра милосердия имени святителя Николая Чудотворца при Соборе Николы Белого. Участник спецоперации и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин рассказал о боевых буднях.

Александр Худобкин рассказал о выполнении боевых задач, значении своего позывного, буднях на передовой, боевых товарищах, о решении не оставаться в стороне и встать на защиту Родины. В конце он ответил на вопросы воспитанников.

Ребята также поучаствовали во всероссийской акции «Портрет Героя» и изобразили своих отцов. Рисунки они подарили Александру.

Руководитель Центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева рассказала про работу учреждения, его традиции, а также показала флаг Серпухова с подписями военнослужащих.

Воспитанники Семейного центра на гитаре исполнили песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя». Юные волонтеры Центра милосердия имени святителя Николая Чудотворца прочитали стихотворения. Собравшиеся также обсудили темы православия, патриотизма и традиционных ценностей.