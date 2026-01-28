Участник СВО провел урок мужества в школе Ленинского округа

На территории Видновской школы № 2 состоялось памятное мероприятие, посвященное блокаде Ленинграда и знаменитой симфонии Шостаковича. Оно прошло 27 января, в день полного освобождения города.

Урок мужества открыл член местной Ассоциации ветеранов специальной военной операции и участник боевых действий Роман Лобов. Он рассказал о мужестве и долге, связав события прошлого с современностью.

Основной доклад об истории создания Седьмой «Ленинградской» симфонии представил активист «Молодой Гвардии», член Молодежного парламента округа Лев Мулюкин. Участники встречи обсудили важность сохранения исторической памяти, передачи опыта между поколениями и роль культуры в военное время.

По словам Романа Лобова, такие произведения, как симфония Шостаковича, — это голос эпохи, запечатлевший мужество народа. Он отметил, что наша задача — помочь молодежи почувствовать связь времен и понять, что сила духа востребована и сегодня.

Всего в День полного освобождения Ленинграда на территории Ленинского округа состоялось около 30 памятных мероприятий, включая уроки, возложения цветов и тематические программы.