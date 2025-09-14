Участник СВО проголосовал на выборах в Совет депутатов в Дмитрове

Дмитрий Скрипов, ветеран СВО, проголосовал на выборах в Совет депутатов Дмитровского округа. В участковой комиссии работают педагоги, которые помнят его еще учеником.

Дмитрий вернулся с зоны СВО после тяжелого ранения. О службе говорит неохотно. Только уточнил, что был в разведке. Он награжден Георгиевским крестом IV степени за мужество и отвагу.

Ветеран уже оправился от последствий ранения. Ему помогли найти работу. Теперь он воспитывает троих детей. По словам участника СВО, он понял, что смысл жизни — в семье и детях. Дмитрий отметил, что готов поддержать ветеранов, которые пойдут в политику. Однако сам не стремится во власть, но реализовал свои права как избиратель.