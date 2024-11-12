Участник СВО представил Воскресенск на всероссийском проекте «Твой Герой»

Ветеран спецназа Воздушно-десантных войск и ГРУ, участник боевых действий специальной военной операции Владимир Черкашин представил городской округ Воскресенск на образовательном семинаре всероссийского проекта служения «Твой Герой». Мероприятие собрало 100 военнослужащих из 20 регионов России, участвовавших в специальной военной операции, для получения новых компетенций.

Программа семинара была насыщенной и многогранной, включающей в себя цикл лекций, практические мастер-классы и оживленные панельные дискуссии. Участники погрузились в интенсивный курс, направленный на развитие лидерских качеств и обмен опытом.

Владимир Иванович Черкашин активно участвовал во всех аспектах семинара, делясь своим уникальным опытом участия в боевых действиях. Он подчеркнул важность патриотизма, самоотверженности и готовности служить Родине. Его выступления и участие в дискуссиях были высоко оценены как участниками, так и организаторами мероприятия.

Семинар стал платформой для обмена знаниями и укрепления связей между военнослужащими из разных регионов, способствуя развитию патриотического воспитания и подготовке будущих лидеров.

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