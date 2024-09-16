Участник СВО посетил авиационную корпорацию в Балашихе по программе «Время героев»

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, участник СВО Кириллу Лосунчукову показали продукцию предприятия, он смог пообщаться с сотрудниками и увидеть процесс производства тормозных и нетормозных колес, приводов-генераторов, плунжерных насосов и многого другого.

«Посещение стало уникальной возможностью увидеть изнутри процессы, которые стоят за производством высокотехнологичного оборудования для авиационной отрасли. Это предприятие действительно играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надежности воздушного транспорта в России», — отметил он.

Герой также отметил важность сотрудничества корпораций с колледжами. По его словам, это дает возможность молодым людям определиться с будущей профессией и получить опыт.

Программа «Время героев» дает возможность участникам СВО освоить новую профессию и получить работу в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях.

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