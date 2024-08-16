Участник СВО из Подольска Игорь Башкин получил вторую медаль «За отвагу»

Игорь Башкин — участник специальной военной операции из Подольска — получил вторую медаль «За отвагу». Награду ему вручили после боев при освобождении Авдеевки, а первую — за выполнение сложных задач в 2022 году.

Игорь Башкин — опытный боец. Ранее он выполнял интернациональный долг в Афганистане в 1983–1985 годах в спецназе военной разведки. Игорь добровольно уехал в зону специальной военной операции в 2022 году, а в 2023 году подписал второй контракт. Сейчас он — командир разведывательно-штурмовой роты.

«Все знают, что это ради наших детей, семей. Мы понимали, что если нас не будет там, то они придут сюда. Как говорится, нацизм нужно уничтожать там, где он зародился. Сначала мой сын принял решение уйти. Он — мужчина, я прекрасно его понял, поддержал. Да, конечно, переживал, волновался. Сам ведь прошел Афганскую войну, знаю, что это такое. Потом подумал, собрался и тоже пошел. Сын позвонил мне и сказал: „Батя, я тобой горжусь!», — сказал Игорь Башкин.

Тимур Башкин воевал на Херсонском направлении в 234 дивизии 76 воздушно-десантного дивизионного подразделения «Гром». Во время боя его командира убили. Тимур принял командование группой на себя. Молодой человек в августе получил контузию и множество осколочных ранений. Он проходил интенсивное восстановление, его поддерживали супруга, дочь, муж, отец и дед.

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