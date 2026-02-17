Участник СВО из Лобни начал обучение по региональной программе управления

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Участники программы «Герои Подмосковья» из Лобни приступили к третьему образовательному модулю. Руководитель Лобненского филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников и другие бойцы начали обучение 16 февраля.

Лекции и практические занятия по региональному и муниципальному управлению продлятся до 25 февраля. В роли спикеров выступают эксперты РАНХиГС и члены Правительства Московской области.

«Преподаватели, эксперты расскажут, в том числе, об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Итоговый модуль обучения запланирован на апрель. По завершении программы лучшие участники получат предложения о трудоустройстве или будут зачислены в кадровый резерв.

Напомним, в Лобне работает Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей по адресу: улица Мирная, дом 13, корпус 2. Здесь оказывают всестороннюю помощь военнослужащим и их близким.