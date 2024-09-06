Участник СВО из Белоозерского проголосовал на выборах в Совет депутатов городского округа Воскресенск. Событие как раз совпало с его отпуском, и он не упустил возможность проявить гражданскую позицию.

Станислав Г. выполняет боевой долг — отстаивает интересы страны в специальной военной операции. Он приехал в отпуск к родным в Белоозерский и заодно проголосовал на выборах в Совет депутатов городского округа Воскресенск.

«Голосовать необходимо, ведь от этого зависит наше будущее, будущее наших детей. Главное качество, которым должны обладать депутаты — честность. Уверен, что в Совете будут достойные люди, которые будут отстаивать интересы жителей и работать на благо нашего города», — подчеркнул Станислав.

Отметим, на каждом избирательном участке жители могут выбрать пять депутатов. Это значит воскресенцы в силах повлиять на состав будущего Совета.

Выборы продлятся до 8 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Они оснащены всем необходимым. Там соблюдены меры безопасности. Жители могут воспользоваться сервисом электронного голосования при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Заявление на участие принимали до 2 сентября. За процессом можно наблюдать на сайте.

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