Участник СВО из Балашихи получил гумпомощь от главы округа

Груз собрали жители Балашихи, волонтеры и предприятия города. В партию вошли устройства РЭБ, маскировочные сети, запчасти для автобуса и инструменты. Все эти необходимые на фронте вещи Гагарин повезет в зону спецоперации.

Сергей Юров рассказал, что был рад снова увидеться с участником СВО. «Мы уже встречались во время прошлого отпуска Гагарина — тогда его отпустили забрать супругу и дочь из роддома», — напомнил глава Балашихи.

Постоянные пункты сбора гуманитарной помощи организованы в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, и в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой.

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