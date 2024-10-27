Участник спецоперации из Коломны вошел в паралимпийскую сборную Подмосковья

Игорь Подустов — участник спецоперации из Коломны — вошел в сборную Подмосковья по паралимпийскому фехтованию. Теперь он тренируется под руководством двукратного чемпиона мира и готовится к соревнованиям.

Лейтенант Игорь Подустов лишился из-за ранения ноги, но продолжил активно заниматься спортом. Сейчас он тренируется в военно-историческом спортивно-культурном комплексе «Коломенский кремль».

Игоря тренирует Ашот Карагян — двукратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России.

После просмотра в расположение сборной России по паралимпийскому фехтованию спортсмена из Коломны отобрали в команду Москвы и Московской области для участия в чемпионате и Кубке России. Кроме того, Игорь Подустов стал кандидатом в сборную Вооруженных сил РФ по паралимпийскому фехтованию.

Отметим, что в комплексе «Коломенский кремль» планируют создать секцию паралимпийского фехтования. В ней смогут заниматься участники СВО, ветераны боевых действий и люди с ограниченными возможностями здоровья. Поддержку оказывает управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Коломны.

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