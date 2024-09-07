Участник СВО проголосовал на выборах депутатов в Волоколамске

В Волоколамском городском округе продолжается голосование за новый состав окружного совета депутатов. Среди тех, кто принял участие в выборах, — участник СВО с позывным Малыш.

Боец с позывным Малыш отметил, что активно участвует в жизни родного округа.

«В моей семье все родственники всегда ходили на выборы. Родители приучили к тому, что голосовать — важно. Теперь это и моя традиция. И пока я нахожусь дома, считаю своим долгом сделать выбор среди кандидатов в депутаты совета», — сказал он.

Напомним, выборы проходят с 6 по 8 сентября на 32 избирательных участках, которые работают с 8:00 до 20:00. В списки избирателей внесено более 40 тысяч человек. Часть из них сможет проголосовать дистанционно или на дому.

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