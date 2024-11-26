Участник шоу «Танцы» провел мастер-класс в парке Зайцева в Коломне

Танцевальный мастер-класс приурочили ко Дню матери. Мероприятие провел участник шоу «Танцы» Антон Максаков в парке имени Зайцева в Коломне.
Антон окончил Егорьевский колледж педагогики и искусств. В хип-хоп и брейк-данс он пришел самостоятельно. Уличными танцами Антон покорил членов жюри. Сейчас хореограф обучает этому всех желающих. Десятки жителей приняли участие в мастер-классе.
«Этот мастер-класс мне запомнился тем, что здесь я узнал много новых движений. Теперь я приду в студию», — сказал житель Коломны.
Мастер-класс приурочили ко Дню матери. Здесь же прошел праздничный концерт и работала ярмарка. Жители смогли приобрести полезные и вкусные подарки ручной работы.
Помимо этого, в сквере организовали прием гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Все желающие передали вещи, продукты питания и трогательные письма бойцам.