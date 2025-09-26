Участник программы «Герои Подмосковья» начал работу в администрации Чехова

По поручению президента России владимира Путина запустили региональную кадровую программу «Герои Подмосковья», чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество на передовой, могли реализовать себя и на гражданке. После окончания первого очного модуля обучения, который проходил в Мастерской управления «Сенеж», участники приступают к работе с наставниками уже в муниципалитете.

«Сегодня представил его моим заместителям, с которыми ему предстоит взаимодействовать. В предстоящие недели Артем максимально погрузится в муниципальную службу. Со своей стороны, мы будем делиться с ним информацией о работе каждого из структурных подразделений администрации. В ближайшие дни у него появится персональный план работы, в котором мы учтем все направления нашей деятельности. Это и постановка задач, и командная работа по их решению, и политическая, и общественная деятельность», — рассказал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Артем Чурилов также имеет опыт руководящей работы. Он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени Генерала армии Василия Филипповича Маргелова и Московский государственный университет путей сообщения.

Более 15 лет работал в логистической компании на высоких должностях. В ходе выполнения задач специальной военной операции прошел путь от командира мотострелкового подразделения до помощника начальника разведполка.

«Работа в нашей команде позволит Артему не только увидеть изнутри нашу работу, но и привнести в нее новые формы. Уверен, что он эффективно пройдет все этапы стажировки и по окончании обучения станет частью нашей команды. Вместе мы продолжим работать на качественное развитие нашего муниципального округа и всего Подмосковья», — отметил глава Чехова Михаил Собакин.