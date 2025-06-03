Участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Калинин рассказал о своем пути к госслужбе

Участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Калинин поделился историей своего пути. Он рассказал, что с детства мечтал быть госслужащим, однако реализовать это получилось не сразу — долгое время он работал на коммерческом предприятии, а затем отправился в зону СВО добровольцем. Теперь благодаря кадровой программе он сможет воплотить в жизнь свою мечту.

На СВО Артем Калинин совершил подвиг, продолжив исполнение боевых задач под огнем противника. Сейчас он живет в Подмосковье вместе с семьей и награжден медалью «За храбрость». Боец рассказал, что до службы работал в логистике, перевозках и сфере экологии.

«Думаю, именно здесь я могу быть наиболее полезен, применить свои знания и навыки в рамках государственной или муниципальной службы. Что касается самой программы, то она, безусловно, нужная и востребованная», — сказал он.

Доброволец отметил, что прошедшие через фронт бойцы обретают другое мировоззрение, поэтому на них можно положиться. Именно поэтому реализация таких программ — важная инициатива.

«Не все хотят идти в политику или администрацию, но многие чувствуют в себе потенциал служить дальше на благо страны. А таких людей должно быть больше именно в кадровом резерве», — добавил Калинин.

О программе «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» дает возможность военнослужащим получить новые знания, позволяющие пойти на государственную службу. На протяжении года они будут обучаться под руководством наставников, после чего получат предложения о трудоустройстве.

Заявки на участие принимали до 30 апреля, после чего кандидаты прошли онлайн-тестирование. В будущем бойцов ждут собеседования, а окончательные результаты отбора станут известны 1 июля.

Обучение начнется в сентябре и продлится один год.