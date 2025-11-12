Участник проекта «Герои Подмосковья» получил работу в администрации Долгопрудного

Участник проекта «Герои Подмосковья» Александр Шаров стал сотрудником администрации Долгопрудного при Центре поддержки участников СВО и их семей. Ранее он участвовал в боевых действиях на территории Донбасса и был награжден медалью Суворова.

Кадровая программа «Герои Подмосковья» дает возможность ветеранам СВО пройти обучение для работы на муниципальной и государственной службе. Они получат управленческие навыки и стажируются с опытными наставниками. Александр рассказал, что узнал о проекте от сослуживцев и сразу же принял решение учиться.

До начала СВО Александр Шаров трудился в сфере логистики и торговли на руководящих должностях. На одном из мест работы в его подчинении было более 200 человек.

Во время обучения Александр получил предложение от главы Долгопрудного Олега Сотника вступить в местную Ассоциацию ветеранов СВО, а сейчас он представляет администрацию округа в Центре поддержки участников спецоперации. Вместе с коллегами он занимается помощью семьям военнослужащих, организацией логистики волонтерских инициатив и другими делами.